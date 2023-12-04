В Ереване сообщили о гибели армянского военного в результате обстрела

В Баку отрицают причастность азербайджанских военных к этому инциденту

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий ВС Армении погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана днем в понедельник, заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

"4 декабря в районе 14:35 ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянской позиции, расположенной в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область в центральной части Армении), в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части Минобороны Армении Аракелян Герасим", - заявили в ведомстве.

По факту проводится расследование.

"Распространенная Минобороны Армении информация о том, что 4 декабря примерно в 14:35 подразделениями армии Азербайджана якобы был открыт огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Султанбек Пашалинского района, в результате чего погиб один военнослужащий, не соответствует действительности", - заявило Минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, имеющую провокационный характер", - добавили в ведомстве.