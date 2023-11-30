Освобожденные ХАМАС 10 израильтян и четверо тайцев прибыли в Израиль

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Освобожденные в среду группировкой ХАМАС 10 израильтян уже находятся на территории Израиля, передает CNN.

"10 израильтян были освобождены в рамках перемирия с ХАМАС. Некоторые из них имеют двойное гражданство", - сообщил телеканал со ссылкой на израильских военных.

Вне соглашения с ХАМАС освобождены также четыре гражданина Таиланда, Международный Красный крест (МКК) сообщил в соцсети X, что способствовал передаче заложников израильским властям.

В среду ХАМАС передал Израилю 16 человек.

Согласно данным МИД Катара, среди 10 освобожденных в среду граждан Израиля пятеро имеют двойное гражданство: один - Нидерландов, трое - Германии и один - США.

В МИД Катара также сообщили, что в среду в рамках обмена между Израилем и ХАМАС будут освобождены 30 палестинцев. Речь идет о 16 несовершеннолетних и 14 женщинах.

"Катар по-прежнему надеется, что достигнутый в последние дни прогресс может сохраниться и дальнейшее продление гуманитарной паузы может быть достигнуто", - сообщил CNN представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари.