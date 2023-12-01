ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ракета, запущенная из сектора Газа, была перехвачена израильскими средствами ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Перехвату предшествовали звуки сирен, предупреждающих о воздушном нападении, прозвучавшие в районах Израиля, расположенных вблизи анклава.

Газета "Гаарец", ссылаясь на близкие к палестинскому движению ХАМАС СМИ сообщила, что утром в пятницу на севере Газы были слышны звуки стрельбы и нескольких взрывов.

СМИ в связи с этим обращают внимание, что до 07:00 по местному времени (08:00 по Москве) между Израилем и ХАМАС действует перемирие.

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один - восьмой день.

Издание отмечает, что сделка, как ожидается, будет включать освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

Официального объявления о продлении перемирия пока не поступало ни от одной из сторон, которые ведут переговоры.