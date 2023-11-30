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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нынешняя ситуация в зоне палестино-израильского конфликта требует от СБ ООН эффективного выполнения обязанностей и усилий для содействия прекращению огня в секторе Газа, а также скорейшего возобновления палестино-израильских мирных переговоров, сообщил МИД КНР.

"Международное сообщество должно действовать безотлагательно, а СБ ООН должен эффективно выполнять свои обязанности и прилагать все усилия для содействия прекращению огня и боевых действий, защиты безопасности гражданского населения и прекращения гуманитарных катастроф", - говорится в послании китайского руководителя по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, который отмечается в ООН ежегодно 29 ноября.

В документе отмечается: "Исходя из этого, палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, также как можно скорее должно быть реализовано право палестинского народа на государственность и выживание".

"Фундаментальный путь решения палестинского вопроса заключается в создании независимого палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и полным суверенитетом", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал "придерживаться правильного направления мирных переговоров и как можно скорее созвать более авторитетную международную мирную конференцию".

Председатель КНР заверил, что Китай будет продолжать сотрудничать с международным сообществом для возвращения палестинского вопроса к решению на основе сосуществования двух государств и скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования.

Хроника 07 октября – 30 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
СБ ООН Китай Си Цзиньпин Израиль Палестина
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