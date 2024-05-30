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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Си Цзиньпин подтвердил неизменность позиции Китая по палестинскому вопросу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай решительно выступает за решение палестинского вопроса путем создания двух государств и вступления Палестины в ООН. Его заявление опубликовано на сайте МИД Китая.

"Война не может продолжаться бесконечно, правосудие не может постоянно отсутствовать, а решение о создании двух государств не может быть поколеблено, - сказал он на церемонии открытия в Пекине министерской встречи в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран. - Китай твердо поддерживает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и ее полным суверенитетом, стремление Палестины стать полноправным членом Организации Объединенных Наций и выступает за созыв более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции".

Си Цзиньпин заверил, что "Китай будет продолжать оказывать поддержку и чрезвычайную гуманитарную помощь в целях смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа и послевоенного восстановления" и добавил, что китайская сторона совместно с арабскими странами "будет искать пути урегулирования наиболее острых проблем".

Китай ООН Палестина Си Цзиньпин Восточный Иерусалим
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