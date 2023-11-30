Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные открыли стрельбу у въезда в Иерусалим, в результате чего погиб один человек и еще восемь пострадали, сообщает в четверг The Times of Israel.

В медицинской службе Израиля "Маген Давид Адом" заявили, что жертвой стрельбы стала молодая женщина. Еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в город. Силы безопасности ликвидировали двух террористов, которые вышли из машины и открыли огонь на остановке.