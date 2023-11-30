Число жертв нападения в Иерусалиме возросло до трех

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Иерусалиме число погибших в результате стрельбы по прохожим выросло до трех, пишет Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

На месте была убита 24-летняя женщина, затем еще двое пожилых пострадавших умерли в больнице от ран. Еще три человека находятся в больницах с тяжелыми ранениями, состояние еще троих оценивается как легкой или средней степени тяжести.

Начальник окружной полиции Иерусалима Дорон Тугерман сообщил, что нападение совершили два жителя Восточного Иерусалима, пишет Ha'aretz. Они на машине подъехали к автобусной остановке, вышли и начали стрелять по людям из винтовки M-16 и пистолеты. В них стреляли солдаты ЦАХАЛа и один из прохожих. Оба убиты. В их автомобили нашли большой запас боеприпасов.

Сотрудники полиции оцепили место теракта и прочесывают окрестности, чтобы убедиться в отсутствии других нападавших.

Спецслужба "Шин Бет" сообщила, что нападение совершили братья Мурад и Ибрагим Намер, связанные с группировкой ХАМАС. Оба ранее отбыли сроки в израильских тюрьмах по обвинениям в связях с терроризмом. В частности, Мурад Намер был в заключении с 2010 по 2020 год по делу об участии в террористической деятельности, организаторы которой находились в Газе.

Посол США в Израиле Джек Лью осудил стрельбу, назвав ее "омерзительной террористической атакой" и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.