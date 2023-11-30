Песков заявил о провокационном характере программы сотрудничества Украины с НАТО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не содержит никаких новаций, но свидетельствует о продолжении альянсом провокационной политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прокомментировать высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявил о подписании программы, Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в четверг.

"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков.