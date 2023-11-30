Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Песков заявил о провокационном характере программы сотрудничества Украины с НАТО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не содержит никаких новаций, но свидетельствует о продолжении альянсом провокационной политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прокомментировать высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявил о подписании программы, Пескова попросили журналисты в ходе общения с ним в четверг.

"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал Песков.

Дмитрий Песков НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания направит еще один военный корабль на Ближний Восток

Великобритания направит еще один военный корабль на Ближний Восток

Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Число жертв нападения в Иерусалиме возросло до трех

Число жертв нападения в Иерусалиме возросло до трех

Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: четверг, 30 ноября

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в декабре

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в декабре

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });