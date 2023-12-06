Кремль будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кремль будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге его спросили, ждут ли в администрации президента каких-либо заявлений по итогам саммита.

"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать", - ответил Песков.

Его спросили о возможных темах саммита, к участию в котором приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков.