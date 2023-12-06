Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Кремль будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кремль будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге его спросили, ждут ли в администрации президента каких-либо заявлений по итогам саммита.

"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать", - ответил Песков.

Его спросили о возможных темах саммита, к участию в котором приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина Кремль G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

В Петербурге загорелась консерватория имени Римского-Корсакова

ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Пресечена деятельность банды из 90-х, на счету которой не менее 30 убийств

В Совфеде предложили назначить выборы президента РФ на 17 марта

В Совфеде предложили назначить выборы президента РФ на 17 марта

Глава комитета ГД счел, что возможная амнистия коснется совершивших нетяжкие преступления

Глава комитета ГД счел, что возможная амнистия коснется совершивших нетяжкие преступления

Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });