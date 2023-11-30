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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Министры стран ОПЕК начали заседание

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК с почти получасовым опозданием начали свое заседание в преддверие встречи с визави из стран ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Агентство Bloomberg пишет, что участники обсудят дополнительное сокращение квот на добычу на 1 млн баррелей в сутки или даже более.

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Источники "Интерфакса" утверждают, что пока не слышали таких предложений, отмечая, что никаких договоренностей ещё не достигнуто и что всё будет решаться в ходе заседания с коллегами из ОПЕК+.

Ранее заседание министров ОПЕК, а также ОПЕК+ было перенесено с 25 и 26 ноября на 30 ноября, чтобы было больше времени на достижение компромисса с Анголой и Нигерией, которые были недовольны своими квотами.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, назначено на 16:30 по московскому времени, а полноформатная министерская встреча - на 17:30.

ОПЕК
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