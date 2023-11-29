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Нефть Африки имеет значение. Обзор

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ 30 ноября вновь попробуют собраться, чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на 26 ноября, но за несколько дней была перенесена.

На первый план вышли амбиции африканских стран, потенциал добычи которых оказался выше заданных на 2024 год квот. Теперь альянсу предстоит не только оценить свои действия в условиях продолжающегося падения цен, но и найти компромисс среди участников.

Африканский вопрос

Встреча стран ОПЕК, намеченная на 25 ноября, а также ОПЕК+, которая должна была пройти на следующий день, были перенесены за считаные дни. Такого не было с 2020 года, когда заседания откладывались из-за противоположных позиций участников альянса по вопросу добычи нефти в пандемию: стоит ли ее сократить или же удерживать.

В этот раз катализаторами переноса выступили страны Африки, прежде всего, ее главных добывающие государства - Ангола и Нигерия. По итогам последней встречи министров ОПЕК+ альянс снизил уровень общей разрешенной добычи на 1,4 млн б/с, до 40,96 млн б/с. Сокращение было распределено между девятью странами, в том числе и пятью африканскими. Так, квота Анголы была снижена на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с, Конго - на 34 тыс. б/с, до 276 тыс. б/с, Нигерии - на 362 тыс. б/с, до 1,38 млн б/с, Судана - на 8 тыс. б/с, до 64 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи - на 51 тыс. б/с, до 70 тыс. б/с.

Помимо африканских стран, квоты были сокращены для Азербайджана - на 133 тыс. б/с, до 551 тыс. б/с, Брунея - на 14 тыс. б/с, до 83 тыс. б/с, Малайзии - на 166 тыс. б/с, до 401 тыс. б/с. Крупнейшее же уменьшение базового уровня тогда затронуло Россию - на 650 тыс. б/с, до 9,828 млн б/с (с учетом продленного добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с - 9,328 млн б/с - ИФ).

При этом квота России впоследствии была скорректирована - до 9,949 млн б/с, поскольку решение альянса предусматривало пересмотр после получения обновленных данных о добыче в стране из вторичных источников.

Аналогичные ремарки были сделаны и для африканских стран, однако переоценка их уровней добычи должна была состояться в конце года. Ангола заявляла о плане нефтепроизводства на 2024 год в 1,28 млн б/с - на уровне новой квоты. Нигерия же планировала добывать в следующем году на уровне 1,578 млн б/с, что заметно выше нового разрешенного уровня. В ОПЕК подчеркивали, что заявленные планы подлежат проверке независимыми источниками, и по ее итогам квоты могут быть вновь пересмотрены.

Пересмотр квот для Анголы и Нигерии не выглядел неожиданным. Страны существенно отстают от разрешенного уровня добычи более двух лет, а ОПЕК стремится сокращать разрыв между заданным уровнем и реальным производством нефти. На момент вынесения решения "недодобыча" Анголы составляла 310 тыс. б/с, Нигерии - 473 тыс. б/с. Несмотря на нестабильность добычи, странам к очередной встрече удалось нарастить ее. По данным последнего отчета ОПЕК, Ангола в ноябре увеличила нефтепроизводство до 1,172 млн б/с (отставание от текущей квоты - 283 тыс. б/с, от заданной на 2024-й - 108 тыс. б/с), Нигерия - до 1,416 млн б/с (отставание от текущей квоты на 326 тыс. б/с, но перевыполнение установленной на следующий год на 36 тыс. б/с).

Увеличение добычи этими африканскими странами в последние месяцы позволило им поднять вопрос о повышении разрешенного уровня, однако это привело к разногласиям внутри альянса, сообщали "Интерфаксу" несколько источников. Один из них отметил, что наибольшие разногласия вызвал уровень добычи Анголы. Обсуждения оказались настолько непростыми, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ пришлось отложить на 30 ноября, продолжив до этого дня кулуарные переговоры.

Крутое пике цен

Главным вопросом министров ОПЕК+ на грядущем заседании все-таки должна была стать не добыча африканских стран, а продолжающееся снижение нефтяных цен на мировом рынке. Еще в сентябре средняя цена Brent превышала $90/барр. благодаря добровольным ограничениям Саудовской Аравии и России, которые были введены для достижения баланса на рынке. В начале октября цены перешли к снижению, однако получили неожиданную поддержку из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Рынок опасался, что военные действия могут повлиять на поставки нефти через Средиземноморье.

С начала же ноября цены перешли к отвесному падению до среднего уровня примерно в $80/барр. Главным фактором стало исчезновение из котировок премии за риск, поскольку конфликт на Ближнем Востоке остался локальным и не повлиял на логистику, отмечает аналитик Sber CIB Константин Самарин.

Были и другие факторы, продолжает он, например, сезонное замедление спроса. "Кроме того, предложение оказалось достаточно сильным - экспортные потоки из Саудовской Аравии, России и США были существенными в октябре и ноябре. Рынок также смотрел на устойчивый рост запасов нефти в США, усилившийся в последние недели", - подчеркнул Самарин.

Аналитик ПСБ Екатерина Крылова считает, что формальным поводом для снижения цен стали риски нарушения баланса: США активно наращивают добычу - сверх 13 млн б/с, а спрос в Китае сокращается - НПЗ снижают нефтепереработку на фоне снижения маржинальности.

"Однако эти факторы не в полной мере объясняют отвесное в моменте снижение цен на нефть, более характерное для направленной спекулятивной игры. Так, количество открытых длинных позиций на нефть за последние шесть недель активно сокращается - на 258,3 млн баррелей. Причем это, по данным Standard Chartered, стало крупнейшим за такой период разворотом фондов в сторону "шорта" с начала 2020 года", - говорит Крылова.

Аналогичный взгляд на падение цен приводят и в ОПЕК. Аналитики альянса в последнем отчете писали, что фундаментальных факторов для снижения спроса нет: он, напротив, увеличивается, чему свидетельствует рост экономик США и Китая. "Цены на нефть в последние недели имели тенденцию к снижению, в основном из-за спекулянтов на финансовых рынках, поскольку они резко сократили свои чистые длинные позиции в октябре по сравнению с концом сентября, особенно на фьючерсные и опционные контракты на нефть WTI", - говорится в отчете ОПЕК.

Сохранить баланс

Несмотря на сезонное замедление после пиковых летних месяцев, спрос на нефть остается стабильным. В этом месяце оценки темпов роста потребления повысили и ОПЕК - до 2,46 млн б/с к прошлому году, и МЭА - до 2,37 млн б/с. Однако организации по-прежнему разнятся в прогнозах на следующий год: если ОПЕК ждет увеличение спроса еще на 2,25 млн б/с, то МЭА всего на 928 тыс. б/с.

По мнению Самарина, перед ОПЕК+ стоит скорее тактическая задача: обеспечивать достаточность предложения и встречать спрос на том уровне, который они действительно ожидают. При этом альянсу нужно учитывать растущее предложение со стороны стран не-ОПЕК, прежде всего, США и Гайаны, отмечает аналитик.

"Для решения этой задачи ОПЕК+ нет необходимости пересматривать стратегию или квоты. Добровольные снижения - отличный тактический рычаг, который принес плоды во втором и третьем кварталах этого года", - подчеркнул Самарин.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что базовые уровни могут быть вновь пересмотрены только в случае, если лидеры добычи захотят символически разделить риски с другими странами, нефтепроизводство которых находится на более низких уровнях. "В этом может быть заложен некий политический смысл", - подчеркнул он.

Наиболее вероятным вариантом Касаткин считает продление действующих добровольных ограничений Саудовской Аравии и России на первый квартал 2024 года, чтобы оказать давление на рынок.

По оценке МЭА, в октябре страны ОПЕК+ добывали 36,51 млн б/с, что, по расчетам аналитиков организации, на 400 тыс. б/с меньше целевого уровня с учетом всех добровольных сокращений.

Аналитики допускают, что итогом грядущего заседания альянса может стать корректировка добычи ОПЕК+ еще на 1 млн б/с, что снизит общую квоту на 2024 год, по оценке "Интерфакса", до 39,6 млн б/с, а с учетом уже продленных добровольных сокращений - до 37,9 млн б/с. По оценке аналитиков BCS Global Markets, при корректировке общего уровня добычи РФ будет необходимо снизить производство нефти на 220 тыс. б/с - около 2% всей добычи в стране.

Если Саудовская Аравия "подсластит" такой исход продлением своего дополнительного добровольного сокращения в 1 млн б/с, то добыча ОПЕК+ в следующем году может определенный период находиться на уровне 36,9 млн б/с. Такое решение при развитии сценария растущего спроса, которого ожидают аналитики ОПЕК, может заметно ужесточить дефицит предложения на нефтяном рынке.

Официально, по состоянию на вечер 29 ноября, о времени проведения заседаний объявлено не было. После переноса встреч в виртуальный формат, планировалось, что конференция ОПЕК начнется в 13:00 (по Москве), заседание министерского комитета (JMMC) - в 16:00 (по Москве), а полноформатная министерская встреча ОПЕК+ - в 17:00 (по Москве). Западные СМИ писали о дальнейшем возможном переносе встреч.

Добыча, октябрь 2023 Разрешенный уровень добычи, 2023г Расхождение Необх добыча с учетом добровольных сокращений Расхождение (с учетом добровольных сокращений) Разрешенный уровень добычи, 2024г Изменение квот 2024/2023 С учетом добровольных сокращений Референтная база, октябрь 2022г
Алжир 961 1007 -46 959 2 1007 0 959 1055
Ангола 1172 1455 -283 1455 -283 1280 -175 1280 1525
Конго 257 310 -53 310 -53 276 -34 276 325
Экваториальная Гвинея 56 121 -65 121 -65 70 -51 70 127
Габон 216 177 39 169 47 177 0 169 186
Ирак 4329 4431 -102 4220 109 4431 0 4220 4651
Кувейт 2553 2676 -123 2548 5 2676 0 2548 2811
Нигерия 1416 1742 -326 1742 -326 1380 -362 1380 1826
Саудовская Аравия 8992 10478 -1486 8978 14 10478 0 9978 11004
ОАЭ 2940 3019 -79 2875 65 3219 200 3075 3179
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 22892 25416 -2524 23377 -485 24994 -422 23955 26689
Азербайджан 490 684 -194 684 -194 551 -133 551 717
Бахрейн 200 196 4 196 4 196 0 196 205
Бруней 80 97 -17 97 -17 83 -14 83 102
Казахстан 1630 1628 2 1550 80 1628 0 1550 1706
Малайзия 350 567 -217 567 -217 401 -166 401 594
Мексика 1670 1753 -83 1753 -83 1753 0 1753 1753
Оман 800 841 -41 801 -1 841 0 801 881
Россия 9530 10478 -948 9449 81 9949 -529 9449 11004
Судан 60 72 -12 72 -12 64 -8 64 75
Южный Судан 180 124 56 124 56 124 0 124 130
Итого не-ОПЕК (участники ОПЕК+) 14990 16440 -1450 15293 -303 15590 -850 14972 17167
Итого ОПЕК+ 37882 41856 -3974 38670 -788 40584 -1272 38927 43856

* добыча стран не-ОПЕК приведена по данным Международного энергетического агентства (МЭА)

Brent WTI Ангола Африка Нигерия ОПЕК Саудовская Аравия
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