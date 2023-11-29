Нефть Африки имеет значение. Обзор

Африканский вопрос

Встреча стран ОПЕК, намеченная на 25 ноября, а также ОПЕК+, которая должна была пройти на следующий день, были перенесены за считаные дни. Такого не было с 2020 года, когда заседания откладывались из-за противоположных позиций участников альянса по вопросу добычи нефти в пандемию: стоит ли ее сократить или же удерживать.

В этот раз катализаторами переноса выступили страны Африки, прежде всего, ее главных добывающие государства - Ангола и Нигерия. По итогам последней встречи министров ОПЕК+ альянс снизил уровень общей разрешенной добычи на 1,4 млн б/с, до 40,96 млн б/с. Сокращение было распределено между девятью странами, в том числе и пятью африканскими. Так, квота Анголы была снижена на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с, Конго - на 34 тыс. б/с, до 276 тыс. б/с, Нигерии - на 362 тыс. б/с, до 1,38 млн б/с, Судана - на 8 тыс. б/с, до 64 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи - на 51 тыс. б/с, до 70 тыс. б/с.

Помимо африканских стран, квоты были сокращены для Азербайджана - на 133 тыс. б/с, до 551 тыс. б/с, Брунея - на 14 тыс. б/с, до 83 тыс. б/с, Малайзии - на 166 тыс. б/с, до 401 тыс. б/с. Крупнейшее же уменьшение базового уровня тогда затронуло Россию - на 650 тыс. б/с, до 9,828 млн б/с (с учетом продленного добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с - 9,328 млн б/с - ИФ).

При этом квота России впоследствии была скорректирована - до 9,949 млн б/с, поскольку решение альянса предусматривало пересмотр после получения обновленных данных о добыче в стране из вторичных источников.

Аналогичные ремарки были сделаны и для африканских стран, однако переоценка их уровней добычи должна была состояться в конце года. Ангола заявляла о плане нефтепроизводства на 2024 год в 1,28 млн б/с - на уровне новой квоты. Нигерия же планировала добывать в следующем году на уровне 1,578 млн б/с, что заметно выше нового разрешенного уровня. В ОПЕК подчеркивали, что заявленные планы подлежат проверке независимыми источниками, и по ее итогам квоты могут быть вновь пересмотрены.

Пересмотр квот для Анголы и Нигерии не выглядел неожиданным. Страны существенно отстают от разрешенного уровня добычи более двух лет, а ОПЕК стремится сокращать разрыв между заданным уровнем и реальным производством нефти. На момент вынесения решения "недодобыча" Анголы составляла 310 тыс. б/с, Нигерии - 473 тыс. б/с. Несмотря на нестабильность добычи, странам к очередной встрече удалось нарастить ее. По данным последнего отчета ОПЕК, Ангола в ноябре увеличила нефтепроизводство до 1,172 млн б/с (отставание от текущей квоты - 283 тыс. б/с, от заданной на 2024-й - 108 тыс. б/с), Нигерия - до 1,416 млн б/с (отставание от текущей квоты на 326 тыс. б/с, но перевыполнение установленной на следующий год на 36 тыс. б/с).

Увеличение добычи этими африканскими странами в последние месяцы позволило им поднять вопрос о повышении разрешенного уровня, однако это привело к разногласиям внутри альянса, сообщали "Интерфаксу" несколько источников. Один из них отметил, что наибольшие разногласия вызвал уровень добычи Анголы. Обсуждения оказались настолько непростыми, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ пришлось отложить на 30 ноября, продолжив до этого дня кулуарные переговоры.

Крутое пике цен

Главным вопросом министров ОПЕК+ на грядущем заседании все-таки должна была стать не добыча африканских стран, а продолжающееся снижение нефтяных цен на мировом рынке. Еще в сентябре средняя цена Brent превышала $90/барр. благодаря добровольным ограничениям Саудовской Аравии и России, которые были введены для достижения баланса на рынке. В начале октября цены перешли к снижению, однако получили неожиданную поддержку из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Рынок опасался, что военные действия могут повлиять на поставки нефти через Средиземноморье.

С начала же ноября цены перешли к отвесному падению до среднего уровня примерно в $80/барр. Главным фактором стало исчезновение из котировок премии за риск, поскольку конфликт на Ближнем Востоке остался локальным и не повлиял на логистику, отмечает аналитик Sber CIB Константин Самарин.

Были и другие факторы, продолжает он, например, сезонное замедление спроса. "Кроме того, предложение оказалось достаточно сильным - экспортные потоки из Саудовской Аравии, России и США были существенными в октябре и ноябре. Рынок также смотрел на устойчивый рост запасов нефти в США, усилившийся в последние недели", - подчеркнул Самарин.

Аналитик ПСБ Екатерина Крылова считает, что формальным поводом для снижения цен стали риски нарушения баланса: США активно наращивают добычу - сверх 13 млн б/с, а спрос в Китае сокращается - НПЗ снижают нефтепереработку на фоне снижения маржинальности.

"Однако эти факторы не в полной мере объясняют отвесное в моменте снижение цен на нефть, более характерное для направленной спекулятивной игры. Так, количество открытых длинных позиций на нефть за последние шесть недель активно сокращается - на 258,3 млн баррелей. Причем это, по данным Standard Chartered, стало крупнейшим за такой период разворотом фондов в сторону "шорта" с начала 2020 года", - говорит Крылова.

Аналогичный взгляд на падение цен приводят и в ОПЕК. Аналитики альянса в последнем отчете писали, что фундаментальных факторов для снижения спроса нет: он, напротив, увеличивается, чему свидетельствует рост экономик США и Китая. "Цены на нефть в последние недели имели тенденцию к снижению, в основном из-за спекулянтов на финансовых рынках, поскольку они резко сократили свои чистые длинные позиции в октябре по сравнению с концом сентября, особенно на фьючерсные и опционные контракты на нефть WTI", - говорится в отчете ОПЕК.

Сохранить баланс

Несмотря на сезонное замедление после пиковых летних месяцев, спрос на нефть остается стабильным. В этом месяце оценки темпов роста потребления повысили и ОПЕК - до 2,46 млн б/с к прошлому году, и МЭА - до 2,37 млн б/с. Однако организации по-прежнему разнятся в прогнозах на следующий год: если ОПЕК ждет увеличение спроса еще на 2,25 млн б/с, то МЭА всего на 928 тыс. б/с.

По мнению Самарина, перед ОПЕК+ стоит скорее тактическая задача: обеспечивать достаточность предложения и встречать спрос на том уровне, который они действительно ожидают. При этом альянсу нужно учитывать растущее предложение со стороны стран не-ОПЕК, прежде всего, США и Гайаны, отмечает аналитик.

"Для решения этой задачи ОПЕК+ нет необходимости пересматривать стратегию или квоты. Добровольные снижения - отличный тактический рычаг, который принес плоды во втором и третьем кварталах этого года", - подчеркнул Самарин.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что базовые уровни могут быть вновь пересмотрены только в случае, если лидеры добычи захотят символически разделить риски с другими странами, нефтепроизводство которых находится на более низких уровнях. "В этом может быть заложен некий политический смысл", - подчеркнул он.

Наиболее вероятным вариантом Касаткин считает продление действующих добровольных ограничений Саудовской Аравии и России на первый квартал 2024 года, чтобы оказать давление на рынок.

По оценке МЭА, в октябре страны ОПЕК+ добывали 36,51 млн б/с, что, по расчетам аналитиков организации, на 400 тыс. б/с меньше целевого уровня с учетом всех добровольных сокращений.

Аналитики допускают, что итогом грядущего заседания альянса может стать корректировка добычи ОПЕК+ еще на 1 млн б/с, что снизит общую квоту на 2024 год, по оценке "Интерфакса", до 39,6 млн б/с, а с учетом уже продленных добровольных сокращений - до 37,9 млн б/с. По оценке аналитиков BCS Global Markets, при корректировке общего уровня добычи РФ будет необходимо снизить производство нефти на 220 тыс. б/с - около 2% всей добычи в стране.

Если Саудовская Аравия "подсластит" такой исход продлением своего дополнительного добровольного сокращения в 1 млн б/с, то добыча ОПЕК+ в следующем году может определенный период находиться на уровне 36,9 млн б/с. Такое решение при развитии сценария растущего спроса, которого ожидают аналитики ОПЕК, может заметно ужесточить дефицит предложения на нефтяном рынке.

Официально, по состоянию на вечер 29 ноября, о времени проведения заседаний объявлено не было. После переноса встреч в виртуальный формат, планировалось, что конференция ОПЕК начнется в 13:00 (по Москве), заседание министерского комитета (JMMC) - в 16:00 (по Москве), а полноформатная министерская встреча ОПЕК+ - в 17:00 (по Москве). Западные СМИ писали о дальнейшем возможном переносе встреч.

Добыча, октябрь 2023 Разрешенный уровень добычи, 2023г Расхождение Необх добыча с учетом добровольных сокращений Расхождение (с учетом добровольных сокращений) Разрешенный уровень добычи, 2024г Изменение квот 2024/2023 С учетом добровольных сокращений Референтная база, октябрь 2022г Алжир 961 1007 -46 959 2 1007 0 959 1055 Ангола 1172 1455 -283 1455 -283 1280 -175 1280 1525 Конго 257 310 -53 310 -53 276 -34 276 325 Экваториальная Гвинея 56 121 -65 121 -65 70 -51 70 127 Габон 216 177 39 169 47 177 0 169 186 Ирак 4329 4431 -102 4220 109 4431 0 4220 4651 Кувейт 2553 2676 -123 2548 5 2676 0 2548 2811 Нигерия 1416 1742 -326 1742 -326 1380 -362 1380 1826 Саудовская Аравия 8992 10478 -1486 8978 14 10478 0 9978 11004 ОАЭ 2940 3019 -79 2875 65 3219 200 3075 3179 Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 22892 25416 -2524 23377 -485 24994 -422 23955 26689 Азербайджан 490 684 -194 684 -194 551 -133 551 717 Бахрейн 200 196 4 196 4 196 0 196 205 Бруней 80 97 -17 97 -17 83 -14 83 102 Казахстан 1630 1628 2 1550 80 1628 0 1550 1706 Малайзия 350 567 -217 567 -217 401 -166 401 594 Мексика 1670 1753 -83 1753 -83 1753 0 1753 1753 Оман 800 841 -41 801 -1 841 0 801 881 Россия 9530 10478 -948 9449 81 9949 -529 9449 11004 Судан 60 72 -12 72 -12 64 -8 64 75 Южный Судан 180 124 56 124 56 124 0 124 130 Итого не-ОПЕК (участники ОПЕК+) 14990 16440 -1450 15293 -303 15590 -850 14972 17167 Итого ОПЕК+ 37882 41856 -3974 38670 -788 40584 -1272 38927 43856

* добыча стран не-ОПЕК приведена по данным Международного энергетического агентства (МЭА)