Нефть Африки имеет значение. Обзор
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ 30 ноября вновь попробуют собраться, чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на 26 ноября, но за несколько дней была перенесена.
На первый план вышли амбиции африканских стран, потенциал добычи которых оказался выше заданных на 2024 год квот. Теперь альянсу предстоит не только оценить свои действия в условиях продолжающегося падения цен, но и найти компромисс среди участников.
Африканский вопрос
Встреча стран ОПЕК, намеченная на 25 ноября, а также ОПЕК+, которая должна была пройти на следующий день, были перенесены за считаные дни. Такого не было с 2020 года, когда заседания откладывались из-за противоположных позиций участников альянса по вопросу добычи нефти в пандемию: стоит ли ее сократить или же удерживать.
В этот раз катализаторами переноса выступили страны Африки, прежде всего, ее главных добывающие государства - Ангола и Нигерия. По итогам последней встречи министров ОПЕК+ альянс снизил уровень общей разрешенной добычи на 1,4 млн б/с, до 40,96 млн б/с. Сокращение было распределено между девятью странами, в том числе и пятью африканскими. Так, квота Анголы была снижена на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с, Конго - на 34 тыс. б/с, до 276 тыс. б/с, Нигерии - на 362 тыс. б/с, до 1,38 млн б/с, Судана - на 8 тыс. б/с, до 64 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи - на 51 тыс. б/с, до 70 тыс. б/с.
Помимо африканских стран, квоты были сокращены для Азербайджана - на 133 тыс. б/с, до 551 тыс. б/с, Брунея - на 14 тыс. б/с, до 83 тыс. б/с, Малайзии - на 166 тыс. б/с, до 401 тыс. б/с. Крупнейшее же уменьшение базового уровня тогда затронуло Россию - на 650 тыс. б/с, до 9,828 млн б/с (с учетом продленного добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с - 9,328 млн б/с - ИФ).
При этом квота России впоследствии была скорректирована - до 9,949 млн б/с, поскольку решение альянса предусматривало пересмотр после получения обновленных данных о добыче в стране из вторичных источников.
Аналогичные ремарки были сделаны и для африканских стран, однако переоценка их уровней добычи должна была состояться в конце года. Ангола заявляла о плане нефтепроизводства на 2024 год в 1,28 млн б/с - на уровне новой квоты. Нигерия же планировала добывать в следующем году на уровне 1,578 млн б/с, что заметно выше нового разрешенного уровня. В ОПЕК подчеркивали, что заявленные планы подлежат проверке независимыми источниками, и по ее итогам квоты могут быть вновь пересмотрены.
Пересмотр квот для Анголы и Нигерии не выглядел неожиданным. Страны существенно отстают от разрешенного уровня добычи более двух лет, а ОПЕК стремится сокращать разрыв между заданным уровнем и реальным производством нефти. На момент вынесения решения "недодобыча" Анголы составляла 310 тыс. б/с, Нигерии - 473 тыс. б/с. Несмотря на нестабильность добычи, странам к очередной встрече удалось нарастить ее. По данным последнего отчета ОПЕК, Ангола в ноябре увеличила нефтепроизводство до 1,172 млн б/с (отставание от текущей квоты - 283 тыс. б/с, от заданной на 2024-й - 108 тыс. б/с), Нигерия - до 1,416 млн б/с (отставание от текущей квоты на 326 тыс. б/с, но перевыполнение установленной на следующий год на 36 тыс. б/с).
Увеличение добычи этими африканскими странами в последние месяцы позволило им поднять вопрос о повышении разрешенного уровня, однако это привело к разногласиям внутри альянса, сообщали "Интерфаксу" несколько источников. Один из них отметил, что наибольшие разногласия вызвал уровень добычи Анголы. Обсуждения оказались настолько непростыми, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ пришлось отложить на 30 ноября, продолжив до этого дня кулуарные переговоры.
Крутое пике цен
Главным вопросом министров ОПЕК+ на грядущем заседании все-таки должна была стать не добыча африканских стран, а продолжающееся снижение нефтяных цен на мировом рынке. Еще в сентябре средняя цена Brent превышала $90/барр. благодаря добровольным ограничениям Саудовской Аравии и России, которые были введены для достижения баланса на рынке. В начале октября цены перешли к снижению, однако получили неожиданную поддержку из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Рынок опасался, что военные действия могут повлиять на поставки нефти через Средиземноморье.
С начала же ноября цены перешли к отвесному падению до среднего уровня примерно в $80/барр. Главным фактором стало исчезновение из котировок премии за риск, поскольку конфликт на Ближнем Востоке остался локальным и не повлиял на логистику, отмечает аналитик Sber CIB Константин Самарин.
Были и другие факторы, продолжает он, например, сезонное замедление спроса. "Кроме того, предложение оказалось достаточно сильным - экспортные потоки из Саудовской Аравии, России и США были существенными в октябре и ноябре. Рынок также смотрел на устойчивый рост запасов нефти в США, усилившийся в последние недели", - подчеркнул Самарин.
Аналитик ПСБ Екатерина Крылова считает, что формальным поводом для снижения цен стали риски нарушения баланса: США активно наращивают добычу - сверх 13 млн б/с, а спрос в Китае сокращается - НПЗ снижают нефтепереработку на фоне снижения маржинальности.
"Однако эти факторы не в полной мере объясняют отвесное в моменте снижение цен на нефть, более характерное для направленной спекулятивной игры. Так, количество открытых длинных позиций на нефть за последние шесть недель активно сокращается - на 258,3 млн баррелей. Причем это, по данным Standard Chartered, стало крупнейшим за такой период разворотом фондов в сторону "шорта" с начала 2020 года", - говорит Крылова.
Аналогичный взгляд на падение цен приводят и в ОПЕК. Аналитики альянса в последнем отчете писали, что фундаментальных факторов для снижения спроса нет: он, напротив, увеличивается, чему свидетельствует рост экономик США и Китая. "Цены на нефть в последние недели имели тенденцию к снижению, в основном из-за спекулянтов на финансовых рынках, поскольку они резко сократили свои чистые длинные позиции в октябре по сравнению с концом сентября, особенно на фьючерсные и опционные контракты на нефть WTI", - говорится в отчете ОПЕК.
Сохранить баланс
Несмотря на сезонное замедление после пиковых летних месяцев, спрос на нефть остается стабильным. В этом месяце оценки темпов роста потребления повысили и ОПЕК - до 2,46 млн б/с к прошлому году, и МЭА - до 2,37 млн б/с. Однако организации по-прежнему разнятся в прогнозах на следующий год: если ОПЕК ждет увеличение спроса еще на 2,25 млн б/с, то МЭА всего на 928 тыс. б/с.
По мнению Самарина, перед ОПЕК+ стоит скорее тактическая задача: обеспечивать достаточность предложения и встречать спрос на том уровне, который они действительно ожидают. При этом альянсу нужно учитывать растущее предложение со стороны стран не-ОПЕК, прежде всего, США и Гайаны, отмечает аналитик.
"Для решения этой задачи ОПЕК+ нет необходимости пересматривать стратегию или квоты. Добровольные снижения - отличный тактический рычаг, который принес плоды во втором и третьем кварталах этого года", - подчеркнул Самарин.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что базовые уровни могут быть вновь пересмотрены только в случае, если лидеры добычи захотят символически разделить риски с другими странами, нефтепроизводство которых находится на более низких уровнях. "В этом может быть заложен некий политический смысл", - подчеркнул он.
Наиболее вероятным вариантом Касаткин считает продление действующих добровольных ограничений Саудовской Аравии и России на первый квартал 2024 года, чтобы оказать давление на рынок.
По оценке МЭА, в октябре страны ОПЕК+ добывали 36,51 млн б/с, что, по расчетам аналитиков организации, на 400 тыс. б/с меньше целевого уровня с учетом всех добровольных сокращений.
Аналитики допускают, что итогом грядущего заседания альянса может стать корректировка добычи ОПЕК+ еще на 1 млн б/с, что снизит общую квоту на 2024 год, по оценке "Интерфакса", до 39,6 млн б/с, а с учетом уже продленных добровольных сокращений - до 37,9 млн б/с. По оценке аналитиков BCS Global Markets, при корректировке общего уровня добычи РФ будет необходимо снизить производство нефти на 220 тыс. б/с - около 2% всей добычи в стране.
Если Саудовская Аравия "подсластит" такой исход продлением своего дополнительного добровольного сокращения в 1 млн б/с, то добыча ОПЕК+ в следующем году может определенный период находиться на уровне 36,9 млн б/с. Такое решение при развитии сценария растущего спроса, которого ожидают аналитики ОПЕК, может заметно ужесточить дефицит предложения на нефтяном рынке.
Официально, по состоянию на вечер 29 ноября, о времени проведения заседаний объявлено не было. После переноса встреч в виртуальный формат, планировалось, что конференция ОПЕК начнется в 13:00 (по Москве), заседание министерского комитета (JMMC) - в 16:00 (по Москве), а полноформатная министерская встреча ОПЕК+ - в 17:00 (по Москве). Западные СМИ писали о дальнейшем возможном переносе встреч.
|Добыча, октябрь 2023
|Разрешенный уровень добычи, 2023г
|Расхождение
|Необх добыча с учетом добровольных сокращений
|Расхождение (с учетом добровольных сокращений)
|Разрешенный уровень добычи, 2024г
|Изменение квот 2024/2023
|С учетом добровольных сокращений
|Референтная база, октябрь 2022г
|Алжир
|961
|1007
|-46
|959
|2
|1007
|0
|959
|1055
|Ангола
|1172
|1455
|-283
|1455
|-283
|1280
|-175
|1280
|1525
|Конго
|257
|310
|-53
|310
|-53
|276
|-34
|276
|325
|Экваториальная Гвинея
|56
|121
|-65
|121
|-65
|70
|-51
|70
|127
|Габон
|216
|177
|39
|169
|47
|177
|0
|169
|186
|Ирак
|4329
|4431
|-102
|4220
|109
|4431
|0
|4220
|4651
|Кувейт
|2553
|2676
|-123
|2548
|5
|2676
|0
|2548
|2811
|Нигерия
|1416
|1742
|-326
|1742
|-326
|1380
|-362
|1380
|1826
|Саудовская Аравия
|8992
|10478
|-1486
|8978
|14
|10478
|0
|9978
|11004
|ОАЭ
|2940
|3019
|-79
|2875
|65
|3219
|200
|3075
|3179
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|22892
|25416
|-2524
|23377
|-485
|24994
|-422
|23955
|26689
|Азербайджан
|490
|684
|-194
|684
|-194
|551
|-133
|551
|717
|Бахрейн
|200
|196
|4
|196
|4
|196
|0
|196
|205
|Бруней
|80
|97
|-17
|97
|-17
|83
|-14
|83
|102
|Казахстан
|1630
|1628
|2
|1550
|80
|1628
|0
|1550
|1706
|Малайзия
|350
|567
|-217
|567
|-217
|401
|-166
|401
|594
|Мексика
|1670
|1753
|-83
|1753
|-83
|1753
|0
|1753
|1753
|Оман
|800
|841
|-41
|801
|-1
|841
|0
|801
|881
|Россия
|9530
|10478
|-948
|9449
|81
|9949
|-529
|9449
|11004
|Судан
|60
|72
|-12
|72
|-12
|64
|-8
|64
|75
|Южный Судан
|180
|124
|56
|124
|56
|124
|0
|124
|130
|Итого не-ОПЕК (участники ОПЕК+)
|14990
|16440
|-1450
|15293
|-303
|15590
|-850
|14972
|17167
|Итого ОПЕК+
|37882
|41856
|-3974
|38670
|-788
|40584
|-1272
|38927
|43856
* добыча стран не-ОПЕК приведена по данным Международного энергетического агентства (МЭА)