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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече на границе двух стран в четверг договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

В ходе пятой встречи комиссий по вопросам делимитации границы "стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов", заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что стороны предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между двумя комиссиями, а также договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, сообщили в МИД Армении.

Армения Азербайджан
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