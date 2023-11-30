Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече на границе двух стран в четверг договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

В ходе пятой встречи комиссий по вопросам делимитации границы "стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов", заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что стороны предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между двумя комиссиями, а также договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, сообщили в МИД Армении.