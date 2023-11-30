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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Баку предлагает провести встречу с Ереваном на границе либо в нейтральной стране

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предложил провести встречу в рамках мирного процесса с Ереваном на границе Азербайджана с Арменией, либо в третьей стране, которая является нейтральной.

Байрамов, выступая на 30-ом заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, заявил, что в процессе мирных переговоров с Арменией имеются определенные сложности и вызовы. По его словам, "Ереван необоснованно замедляет данный процесс, кроме этого ряд стран пытаются спроектировать на регион Южного Кавказа свои геополитические игры".

"Несмотря на это, Азербайджан решительно настроен на достижение прогресса в мирной повестке", - отметил он.

Байрамов в своем выступлении также заявил, что "ОБСЕ не смогла эффективно реализовать свой мандат в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта".

Азербайджан Джейхун Байрамов Ереван Армения
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