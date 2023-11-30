Началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Началась встреча министерского комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз без Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Агентство Bloomberg пишет, что министры обсудят дополнительное сокращение квот на добычу на 1 млн баррелей в сутки или даже более. При этом, ряд СМИ отмечает, что Саудовская Аравия готова продлить свои добровольные ограничения в объеме 1 млн б/с в случае, если другие страны ОПЕК+ согласятся на дополнительные ограничения.

Пока план добычи ОПЕК+ на 2024 год с учетом общей квоты, а также добровольных ограничений ряда стран на 1,66 млн б/с предполагает добычу 38,9 млн б/с. Саудовская Аравия с июля и до конца 2023 года дополнительно сокращала свою добычу на 1 млн б/с. Россия сокращала добычу на 500 тыс. б/с, а затем экспорт на 300 тыс. б/с - ограничения действуют до конца 2023 года.

Ранее заседание министров ОПЕК, а также ОПЕК+ было перенесено с 25 и 26 ноября на 30 ноября, чтобы было больше времени на достижение компромисса с Анголой и Нигерией, которые были недовольны своими квотами.

После мониторингового комитета ожидается полноформатная встреча министров ОПЕК+, пока она назначена на 17:30 по московскому времени.