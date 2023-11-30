Москалькова заявила, что содержания украинских военнопленных соответствуют международным нормам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, ее коллега из Украины Дмитрий Лубинец - столько же российских.

"Согласно договорённости с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Д.В.Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен - 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины", - говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале Москальковой.

"Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам", - отметила Москалькова.

По данным российского омбудсмена, многие из украинских военнопленных сообщили, что компетентными органами РФ им была представлена возможность позвонить родственникам по телефону.

"Ряд украинских военнослужащих передали письма и видеообращения для родственников", - отмечается в сообщении.

"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российскими военнослужащими, находящимися в плену, также записаны видеообращения для их родственников, которые будут нами им переданы", - уточняется в сообщении.