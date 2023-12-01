Что случилось этой ночью: пятница, 1 декабря

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, Москалькова посетила украинских военнопленных, аварийная посадка самолета в Южно-Сахалинске

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 4 тыс. кв. метров. Открытое возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

- Москалькова заявила, что содержания украинских военнопленных соответствуют международным нормам. Она посетила 119 украинских военнопленных, ее коллега из Украины Дмитрий Лубинец - столько же российских.

- Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Самолет приземлился без происшествий.

- Superjet-100 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности. Борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне.

- Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на день. Сделка, как ожидается, будет включать освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей.