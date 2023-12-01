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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы, утром в пятницу совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Утром 1 декабря в ГУ МЧС по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшее из Москвы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу в 09:34 местного времени (01:34 по Москве) самолет приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.

О причине аварийной посадки не сообщается.

Аэрофлот МЧС Boeing 737 Сахалин Южно-Сахалинск
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