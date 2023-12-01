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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Superjet-100 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Superjet-100 авиакомпании "ИрАэро", летевший из Новосибирска в Талакан, вернулся в аэропорт вылета в пятницу, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня около 8 часов местного времени эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно (Superjet 100), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск - Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.

В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне.

Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Superjet-100 Западно-Сибирская транспортная прокуратура Новосибирск
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