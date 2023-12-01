Израиль разработает план по уничтожению лидеров ХАМАС за пределами сектора Газа

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил спецслужбам разработать планы ликвидации высших руководителей палестинского движения ХАМАС за пределами сектора Газа, в том числе в Турции, Катаре и других странах, где они проживают, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских официальных лиц.

Эти планы должны быть осуществлены после завершения борьбы с ХАМАС в Газе, поскольку ликвидация руководителей движения на территории Катара или Турции могла бы осложнить или подорвать дипломатические усилия по освобождению заложников, отмечает издание.

The Wall Street Journal пишет, что Израиль изучает возможность изгнания боевиков ХАМАС низшего звена из Газы, чтобы сократить продолжительность войны.