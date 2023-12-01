В секторе Газа все еще остаются в заложниках 137 израильтян и иностранцев

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 137 человек, захваченных в заложники в Израиле движением ХАМАС, все еще остаются в секторе Газа, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля, которое цитирует The Times of Israel.

По данным пресс-службы главы израильского правительства, среди них 126 израильтян и 11 граждан иностранных государств.

Среди 137 заложников 115 человек - мужчины, 20 женщин и двое детей, одному из которых 10 месяцев, а другому четыре года.

Помимо этого, еще семь человек числятся пропавшими без вести после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом 110 заложников вернулись из Газы домой во время перемирия, действовавшего между сторонами с 24 ноября.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в пятницу возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

При этом, по мнению ХАМАС, именно Израиль нарушил перемирие, так как не пропускал топливо на север сектора Газа.