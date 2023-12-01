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Disney выплатит дивиденды впервые с начала пандемии коронавируса

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. планирует вернуться к выплате дивидендов, приостановленных после начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Как говорится в пресс-релизе компании, она выплатит квартальные дивиденды в размере 30 центов на акцию. Выплата ожидается 10 января, реестр акционеров закрывается 11 декабря.

В последний раз Disney выплатила дивиденды в размере 88 центов в январе 2020 года.

Акции Disney подорожали на 0,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 6,7% до $169,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,5%.

Disney
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