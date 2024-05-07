Disney отчитался о квартальном чистом убытке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала небольшой чистый убыток во втором финансовом квартале и слабый рост выручки.

Чистый убыток Disney за квартал, который завершился 30 марта, составил $20 млн, или 1 цент в расчете на акцию, против прибыли в $1,27 млрд, или 69 центов на акцию, годом ранее.

Показатель отражает единовременные списания на общую сумму свыше $2 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,21 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,1 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 1%, до $22,08 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $22,12 млрд.

Компания улучшила прогноз роста скорректированной прибыли на 2024 финансовый год до 25% с 20%.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, сократило выручку в минувшем квартале на 5%, до $9,8 млрд. Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+, входящего в это подразделение, на конец минувшего квартала увеличилось до 153,6 млн со 149,6 млн тремя месяцами ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения до 154,5 млн. Среднемесячная выручка компании в расчете на пользователя выросла до $7,28 с $6,84 кварталом ранее.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 10%, до $8,39 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка составила $4,31 млрд, увеличившись на 2%.

С начала 2024 года капитализация Disney увеличилась на 29%, до $213,6 млрд.