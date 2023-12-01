Жилье в Великобритании в ноябре подешевело на минимальные с февраля 2%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Великобритании в ноябре снизились десятый месяц подряд - на минимальные с февраля 2% в годовом выражении, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Относительно октября жилье неожиданно подорожало - на 0,2%.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение цен в прошлом месяце на 2,3% в годовом и на 0,4% в помесячном выражении.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер отметил значительное изменение в рыночных ожиданиях относительно траектории процентных ставок, которое может оказать "столь необходимую поддержку активности на рынке жилья".

Если в середине августа инвесторы полагали, что Банк Англии поднимет ставки примерно до 6% и в последующие пять лет снизит их до 4%, то к концу ноября они стали считать пиковым текущий уровень ставок (5,25%) и ожидать их снижения до порядка 3,5% в ближайшие годы, сказал Гарднер, чьи слова приводятся в сообщении Nationwide.