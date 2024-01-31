Жилье в Великобритании в январе подешевело на 0,2%, минимально за год

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Великобритании цены на жилую недвижимость в январе 2024 года снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Показатель опускается уже 12 месяцев подряд, однако январское снижение стало минимальным за этот период. Рекордные темпы падения цен на британские дома фиксировались в августе и сентябре прошлого года, на 5,3%.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 0,9%.

Относительно декабря средние цены на жилье увеличились на 0,7% вместо ожидавшегося роста на 0,1% и составляют теперь в среднем 257 тысяч фунтов ($326 тысяч).

"В последнее время появились некоторые позитивные сигналы для покупателей на фоне продолжающегося снижения ставок по ипотеке, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Также инвесторы стали более оптимистичны в своих прогнозах ключевой ставки Банка Англии на ближайшие годы".

"Резкое восстановление активности на рынке жилья или цен на жилье в 2024 году представляется маловероятным, но наш прогноз начинает выглядеть все более позитивным", - добавил он.