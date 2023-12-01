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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Филиппины развернули новую базу на острове в спорной части Южно-Китайского моря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти Филиппин в пятницу открыли новую базу береговой охраны, предназначенную для слежения за акваторией, на острове Титу (китайское название - Чжунъедао) в спорной части Южно-Китайского моря, сообщает Associated Press (AP).

На церемонию открытия прибыли на самолете советник по нацбезопасности Филиппин Эдуардо Ано, командующий береговой охраной Филиппин адмирал Ронни Гаван и другие официальные лица. На острове разместили радарную установку, оборудование для отслеживания кораблей, прочую аппаратуру.

После церемонии Ано заявил журналистам, что корабли Китая нарушают международное право в этом районе, принадлежность которого оспаривают Филиппины, КНР и Вьетнам. Он утверждал, что видел через приборы наблюдения с острова не менее 18 кораблей, предположительно, принадлежащих морскому ополчению Китая и собравшихся у Титу.

Также советник заявил, что Филиппины рассчитывают продолжить совместное патрулирование региона с военными США и Австралии, надеются привлечь к патрулям и другие страны, в том числе Японию, когда Токио и Манила завершат переговоры по соглашению в сфере безопасности.

AP напоминает, что Титу – один из девяти островов и атоллов в составе спорного архипелага Спратли (китайское название – Наньша), которые Филиппины контролируют с 1970-х годов. Правительство считает, что остров относится к провинции Палаван, и пытается привлечь сюда население. Так, на Титу проведен интернет и мобильная связь, обеспечено более стабильное электро- и водоснабжение, открыты учебные заведения и эвакуационный центр на случай тайфуна.

Однако Титу является небольшим участком суши по сравнению с рифом Суби (китайское название - Чжубицзяо), находящимся в 22 км от него. Китай контролирует Суби и превратил его наряду с шестью другими рифами в военные базы, оснащенные системами противоракетной обороны.

В Пекине ранее предостерегали от того, чтобы совместное морское патрулирование Филиппин с другими странами нарушало территориальный суверенитет и морские интересы КНР.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.

В ноябре филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется.

Филиппины Южно-Китайское море АТР
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