Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Филиппинские военные намерены закупить у США мобильные наземные ракетные установки Typhon для защиты морских интересов Филиппин, сообщают западные СМИ.

"Мы планируем получить их, потому что видим, как они практичны и функциональны при внедрении систем защиты нашего архипелага", - заявил генерал-лейтенант сухопутных войск Филиппин Рой Галидо.

Он отметил, что экономические возможности определят, сколько установок сможет закупить Манила. Галидо добавил, что обычно на приобретение вооружений у Филиппин уходит как минимум два года, и что выделение средств на Typhon пока не предусмотрено бюджетом на 2025 финансовый год.

В 2024 году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. Американское командование решило оставить это оружие на Филиппинах, несмотря на возражения КНР.

Система Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,8 тысячи км и многоцелевых ракет SM-6 с дальностью до 500 км в нынешней комплектации.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.