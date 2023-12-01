МУС призвал Венесуэлу сохранять статус-кво на границе с Гайаной

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд ООН (МУС) в пятницу постановил, что Венесуэла должна воздержаться от любых действий, которые поставили бы под вопрос контроль Гайаны над территорией Эссекибо, являющейся предметом спора между двумя странами.

Постановление вынесено в преддверии референдума, объявленного в Венесуэле на 3 декабря. Среди вопросов, на которые предстоит ответить участникам, два касаются их согласия противостоять любыми средствами в соответствии с законом притязаниям Гайаны на одностороннее использование морских ресурсов в нарушение международного права, и поддержки предоставления венесуэльского гражданства 125 тыс. жителям гайанского региона Эссекибо.

Ранее Гайана призвала МУС вынести постановление об изъятии этих вопросов из бюллетеней на запланированном референдуме, однако в вердикте суда упоминаний о референдуме нет, есть лишь слова о том, чтобы "Венесуэла воздержалась от каких-либо действий, которые изменили бы сложившуюся в настоящий момент ситуацию".

Гайанско-венесуэльский кризис вокруг Эссекибо обострился после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах. Именно в ответ на этот шаг власти Венесуэлы объявили о проведении референдума.

Венесуэла считает, что единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

По словам главы МИД Венесуэлы Делси Родригес, "этот механизм (Женевские соглашения) будет оставаться действительным до того момента, когда стороны сочтут, что выход найден через прямые политические дружественные переговоры, и что он устраивает обе стороны".

Делси Родригес отметила, что "Венесуэла не признает юрисдикции МУС – инстанции, заявившей о компетентности в урегулировании спора". Обращение Гайаны в МУС она назвала "криком безысходности и вмешательством этой страны во внутренние дела Венесуэлы".

Свою лепту в недопущение осложнения ситуации пытается внести Бразилия, которая рассчитывает выступить посредником между Венесуэлой и Гайаной, несмотря на то, что в этом споре Бразилия поддерживает Гайану. В конце ноября прошли учения при участии высшего офицерского состава бразильской и гайанской армий. Кроме того, сухопутные войска Бразилии выдвинулись к границе обеих стран.