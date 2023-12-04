Мадуро приветствовал итоги референдума о спорных территориях Венесуэлы и Гайаны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал итоги референдума о принадлежности богатого нефтью региона Эссекибо, который Венесуэла на протяжении ста лет оспаривает у соседней Гайаны.

Власти Венесуэлы утверждают, что эта территория была "украдена" у страны при демаркации границы более ста лет назад. На референдум было вынесено предложение законно воспротивиться притязаниям Гайаны на одностороннее использование морских ресурсов в нарушение международного права, придать оспариваемой территории статус штата, наделить ее нынешних и будущих жителей гражданством Венесуэлы и отвергнуть право Международного уголовного суда ООН решать этот территориальный спор.

В Гайане референдум расценили как шаг к аннексии этой территории.

"С ошеломительным результатом народ Венесуэлы высказался четко и ясно. Мы добились этого. Референдум увенчался абсолютным успехом для нашей страны", - заявил Мадуро.

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что более половины граждан страны, имеющих право голоса, приняли участие в этом референдуме.

Венесуэла считает, что единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане. Как заявила глава МИД Венесуэлы Делси Родригес, "этот механизм (Женевские соглашения) будет оставаться действительным до того момента, когда стороны сочтут, что выход найден через прямые политические дружественные переговоры, и что он устраивает обе стороны".

Кризис вокруг Эссекибо обострился после открытия нефтегазовых месторождений в оспариваемых Венесуэлой гайанских территориальных водах у побережья региона. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.