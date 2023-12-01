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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Сунак призвал "крупные страны-загрязнители" ускорить сокращение парниковых выбросов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции ООН по климату COP28 призвал развитые страны ускорить сокращение парниковых выбросов.

"Я призываю правительства крупных стран-загрязнителей резко ускорить темпы выполнения своих климатических обещаний", - заявил он.

При этом он отметил лидерство Великобритании в этом вопросе.

"Мы абсолютно привержены цели достижения углеродной нейтральности. Мы осуществили декарбонизацию быстрее, чем любая другая крупная экономика в мире", - заверил премьер-министр.

Он также объявил о выделении 1,6 млрд фунтов на развитие возобновляемых источников энергии, "зеленых" инноваций и борьбу с вырубкой лесов.

Еще он сообщил о заключении соглашения между компанией ОАЭ Masdar, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, и немецкой энергетической компанией RWE, в котором говорится о необходимости инвестирования 11 млрд фунтов стерлингов в новую ветряную электростанцию, которую установят в Великобритании, и которая "станет крупнейшей в мире".

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите призвал страны G7 подать пример другим государствам и "обязаться положить конец использованию угля" к началу 2030 года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о выделении 100 млн евро на достижение целей COP28.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости постепенного уничтожения ископаемого топлива.

"У нас есть технологии, которые позволят нам избежать климатического хаоса, если мы будем действовать сейчас", - добавил он.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян выступил в защиту действий Китая по борьбе с изменениями климата и призвал сосредоточиться на качественном восстановлении экономики. По его словам, климатический кризис "является возможностью для разных стран работать вместе над продвижением "зеленого" развития".

"Чтобы обеспечить продовольственную безопасность и остановить изменение климата, нам необходимо выполнить обязательства по борьбе с изменением климата и сосредоточиться на восстановлении экономики высокого уровня", - подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что его страна достигнет цели нулевых выбросов к 2053 году.

"Мы вдвое повысили порог наших целей по сокращению выбросов к 2030 году и прогнозируем сокращение выбросов углекислого газа на 66,6 млн тонн к концу текущего года", - заявил он.

По его словам, возобновляемые источники энергии составляют 55% энергетической промышленности Турции, и заверил, что к 2053 году этот процент вырастет до 69%.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мировых лидеров присоединиться к инициативе по "зеленому" кредитованию, чтобы ограничить масштабы глобального потепления.

"Зеленое" кредитование направлено на создание "поглотителей углерода" и предусматривает выдачу "зеленых" кредитов для развития фермерства на пустующих землях в водосборных бассейнах рек.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к странам с просьбой уточнить цели по сокращению выбросов до климатического саммита, который в 2025 году пройдет в Бразилии. Он добавил, что Бразилия взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 48% к 2025 году и на 53% - к 2030 году, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Лула да Силва также отметил усилия бразильского правительства по предотвращению вырубки лесов Амазонии, благодаря которым за 10 месяцев этого года объемы вырубки сократились почти на 50%. Он добавил, что амазонский регион, несмотря на значительные усилия бразильских властей, продолжает страдать от последствий изменения климата и, в частности, сильной засухи.

"Даже если прекратится вырубка деревьев, Амазония может достичь точки невозврата, если другие страны не сделают необходимого для предотвращения этого", - заявил президент.

G7 Бразилия Риши Сунак Великобритания Амазония Китай COP28
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