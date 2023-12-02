Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:08

Глава ЕК заявила о необходимости ускорить отказ от использования угля в мире

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно ускорить отказ от использования угля, чтобы удержать глобальное потепление климата на уровне 1,5 градуса по Цельсию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Прошло два года после (конференции в Глазго) COP 26. На ней мы, как глобальное сообщество, впервые договорились ускорить отказ от угля. Но сегодня сохранение угля во всеобщей энергетической структуре остается нашей проблемой номер один", - сказала она в субботу на конференции ООН по климату COP 28 в Дубае на презентации инициативы Coal Accelerator.

"Одно можно сказать наверняка: отказ от угля должен произойти быстрее, если мы хотим достичь цели по температуре в 1,5 градуса Цельсия, установленной Парижским соглашением. Этот переход также должен быть справедливым для всех", - добавила фон дер Ляйен.

В миреОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.Читать подробнее

Она отметила, что такой подход, продвигаемый в мировом масштабе, практикуется в ЕС: 10 государств-членов уже совсем не используют уголь. Еще 10 стран поэтапно откажутся от этого вида топлива к 2030 году. Остальные семь государств союза будут стремиться следовать за ними.

"Путь, который мы выбрали, требует решимости и политической выдержки. Уголь - это часть европейской истории. Он создал рабочие места во многих регионах. В то же время мы поняли, что такая основанная на угле экономика должна быть прекращена. Вот почему мы готовимся к необратимому переходу. Мы инвестируем 55 млрд евро в то, чтобы этот переход был справедливым. Наибольшая часть этих инвестиций будет направлена в наши регионы с высокой углеемкостью для новых рабочих мест", - сообщила глава ЕК.

Вместе с тем, подчеркнула она, в ЕС осознают, что это движение должно быть всемирным, государства-партнеры должны в нем участвовать.

COP 28 (Conference of the Parties) проходит в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.

Европейская комиссия ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен ООН COP 28
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник

КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник

Что случилось этой ночью: суббота, 2 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ ночью продолжил бои с ХАМАС в секторе Газа

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Международная федерация Красного Креста и Полумесяца приостановила членство Белоруссии

МУС призвал Венесуэлу сохранять статус-кво на границе с Гайаной

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с европейской "дочки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });