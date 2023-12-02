Глава ЕК заявила о необходимости ускорить отказ от использования угля в мире

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно ускорить отказ от использования угля, чтобы удержать глобальное потепление климата на уровне 1,5 градуса по Цельсию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Прошло два года после (конференции в Глазго) COP 26. На ней мы, как глобальное сообщество, впервые договорились ускорить отказ от угля. Но сегодня сохранение угля во всеобщей энергетической структуре остается нашей проблемой номер один", - сказала она в субботу на конференции ООН по климату COP 28 в Дубае на презентации инициативы Coal Accelerator.

"Одно можно сказать наверняка: отказ от угля должен произойти быстрее, если мы хотим достичь цели по температуре в 1,5 градуса Цельсия, установленной Парижским соглашением. Этот переход также должен быть справедливым для всех", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что такой подход, продвигаемый в мировом масштабе, практикуется в ЕС: 10 государств-членов уже совсем не используют уголь. Еще 10 стран поэтапно откажутся от этого вида топлива к 2030 году. Остальные семь государств союза будут стремиться следовать за ними.

"Путь, который мы выбрали, требует решимости и политической выдержки. Уголь - это часть европейской истории. Он создал рабочие места во многих регионах. В то же время мы поняли, что такая основанная на угле экономика должна быть прекращена. Вот почему мы готовимся к необратимому переходу. Мы инвестируем 55 млрд евро в то, чтобы этот переход был справедливым. Наибольшая часть этих инвестиций будет направлена в наши регионы с высокой углеемкостью для новых рабочих мест", - сообщила глава ЕК.

Вместе с тем, подчеркнула она, в ЕС осознают, что это движение должно быть всемирным, государства-партнеры должны в нем участвовать.

COP 28 (Conference of the Parties) проходит в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.