Блинкен предупредил о будущих тяжелых решениях о послевоенном статусе Газы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, помимо обсуждения войны Израиля с ХАМАС, США сосредоточены на долгосрочном планировании, отметив, что уже обсуждал вопрос послевоенного статуса сектора Газа с арабскими коллегами в Дубае, пишет The Times of Israel.

"Различным странам придется проводить тяжелую работу, принимать трудные решения и брать на себя обязательства", - заявил Блинкен. Предстоит решать, как сектор Газа будет управляться, кто будет обеспечивать там безопасность и когда начнется восстановление экономики.

Он считает, что арабским союзникам "придется помогать поддерживать безопасность в секторе Газа в течение промежуточного периода, пока Палестинская национальная администрация не будет готова взять на себя руководство этим регионом.

"По нашему мнению, все должно привести к созданию государства для палестинцев", - подчеркнул госсекретарь США.

Накануне во время визита в Тель-Авив Блинкен отметил, что сказал представителям высшего израильского руководства, что при возобновлении кампании в анклаве Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна "четко обозначить несколько безопасных зон в северной и центральной частях сектора Газа, чтобы боевые действия не затронули мирных жителей".

Кроме того, госсекретарь заявил о необходимости предотвращения дальнейшего массового переселения палестинцев и ударов по "жизненно важной инфраструктуре", например, по больницам и объектам энергетики. Он подчеркнул, что по окончании войны у эвакуировавшиеся палестинцы должны иметь возможность вернуться в северную часть сектора Газа.

1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в связи с нарушением боевиками радикальной группировки условий перемирия. Госсекретарь США также возложил ответственность за нарушение перемирия на ХАМАС. ХАМАС же обвинил в нарушении перемирия Израиль.