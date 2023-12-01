СМИ сообщили о планах Израиля создать буферную зону в секторе Газа после войны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Власти Израиля намерены после завершения операции в секторе Газа в целях безопасности сформировать буферную зону на территории анклава, сообщают израильские СМИ.

Так, телерадиокорпорации "Кан" стало известно из двух источников, что об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил 30 ноября госсекретарю США Энтони Блинкену. Вашингтон ранее настаивал на том, что после операции территория сектора не должна уменьшиться.

Израильский телеканал i24 передает, что Израиль известил Египет, Иорданию и ОАЭ о планах в отношении буферной зоны. Также информацию передали Саудовской Аравии и Турции.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в срыве перемирия. CNN со ссылкой на источники сообщила, что, несмотря на это, Израиль и ХАМАС не прекратили переговоры об освобождении оставшихся заложников.

По данным источников, как только женщин освободят, в центре переговоров быстро окажутся другие категории похищенных - мужчины гражданских профессий, а также лица, годные к мобилизации в израильские войска, независимо от пола.

По данным СМИ, ХАМАС не смог предоставить Израилю удовлетворивший его очередной список заложников. В ХАМАС утверждали, что некоторые заложницы являются резервистами, а Израиль эту позицию отверг. По данным CNN, ранее в ХАМАС заявили, что будут считать всех женщин младше 45 лет резервистами, кого могут мобилизовать на службу в экстренных ситуациях, а не просто гражданскими лицами; причем большинство оставшихся у него в плену женщин - младше этого возраста. Также есть предположения, что часть взятых в заложники женщин и детей находятся в руках других групп в Газе.

По данным канцелярии израильского премьер-министра, в Газе все еще находятся не менее 137 заложников, в том числе 20 женщин и двое детей.

Подконтрольный ХАМАСу Минздрав Газы сообщил, что с момента возобновления боев в анклаве погибли как минимум 178 человек, сотни ранены.

В пятницу продолжался обмен ударами на границе Израиля и Ливана, движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за несколько атак против израильтян. В ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удары силам движения, в том числе по его отряду, готовившемуся провести атаку в районе израильского населенного пункта Малкиа. В Ливане также сообщали, что от артиллерийского обстрела Израиля погибли два человека.

По данным Ha'aretz, из-за обстрела со стороны Ливана в ряде районов на севере Израиля отключили электричество.

Боевое крыло ХАМАС "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" сообщало о пуске ракет по Тель-Авиву. В нескольких районах центрального Израиля звучали сирены, предупреждающие о возможном приближении ракет.