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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление "Хезболлы" в войну приведет к уничтожению Ливана, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболла" совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками", - завил Нетаньяху во время пресс-конференции.

Он отметил, что Израиль в последние недели постоянно отвечает на атаки "Хезболлы" на северной границе, уничтожая "террористические ячейки" и боеприпасы.

После начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС "Хезболла" проводит регулярные атаки на израильско-ливанской границе.

Хроника 07 октября – 03 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху Хезболла Ливан
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