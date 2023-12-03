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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

США предупредили Израиль о риске стратегического поражения в Газе, ХАМАС заявила об освобождении всех заложников-женщин и детей, размещение американских ракет средней дальности в ИТР

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в секторе Газа. "Мы продолжим оказывать давление на Израиль, чтобы он защитил гражданское население и обеспечил надежный поток гуманитарной помощи", - заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

- ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей. По данным израильских властей, в плену у группировки находятся еще 15 женщин и два ребенка.

- Соединенные Штаты планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) ракеты средней дальности в 2024 году. По словам представителя Тихоокеанского командования армии США Роба Филипса, развертывание будет включать в себя наземные версии стандартной ракеты SM-6 и крылатой ракеты "Томагавк" с предполагаемой дальностью полета от 500 до 2,7 тыс. км.

- Биньямин Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем. В этом случае движение "уничтожит Ливан собственными руками", предупредил премьер-министр Израиля.

- Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах. Отменены или задержаны рейсы в нескольких европейских аэропортах, нарушена работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

- ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой с целью поиска заложников. Самолеты наблюдения не будут вооружены, участие в боевых действиях не примут.

- В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам. Северокорейское Минобороны выразило надежду, что в результате "силы сдерживания войны будут находиться в более надежной боеготовности".

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