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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море
Спутниковый снимок рифа Уитсун. Архивное фото.
Фото: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В береговой охране Филиппин заявили, что свыше 135 судов морского ополчения КНР сейчас находятся в Южно-Китайском море в районе спорного с Китаем рифа Уитсун (филиппинское название - риф Джулиан Фелипе, китайское название - Нюэцзяо).

"Береговая охрана Филиппин не получила никакого ответа на запросы по радио от судов ополчения, количество которых превысило 135 единиц, рассредоточенных у рифа Джулиан Фелипе", - цитируют западные СМИ заявление филиппинской стороны.

Морское ополчение КНР входит в Народное ополчение Китая - иррегулярную часть Народно-освободительной армии Китая. Морские ополченцы помогают ВМС КНР и береговой охране в выполнении таких задач как охрана на море, наблюдение и рекогносцировка, защита рыбаков, логистические и поисково-спасательные операции.

В береговой охране уточнили, что еще 13 ноября зафиксировали 111 судов ополчения в этом районе, но с тех пор их количество перевалило за 135. В свою очередь Филиппины направили в район две патрульные лодки.

Этот риф находится в 320 км от филиппинского острова Палаван и более чем в 1 тыс. км от китайского острова Хайнань.

Спорные рифы

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами, богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.

В ноябре филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется.

В пятницу власти Филиппин открыли новую базу береговой охраны, предназначенную для слежения за акваторией, на острове Титу (китайское название - Чжунъедао).

АСЕАН Филиппины Южно-Китайское море КНР Китай риф Уитсун
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