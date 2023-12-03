Российские военные сообщили о шести нарушениях в небе САР со стороны коалиции во главе с США

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны, сообщают российские военные.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал на брифинге в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale", самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.