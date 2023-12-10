Российские военные заявили о девяти нарушениях в небе Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции", - сообщил он в воскресенье.

Кроме того, российские военные зафиксировали девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

"В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил замруководителя ЦПВС.