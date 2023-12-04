Разногласия внутри Евросоюза могут сорвать оказание финансовой помощи Украине

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря далеки от достижения соглашения о пополнении совместного бюджета блока, включая выделения 50 млрд евро для Украины, пишет Financial Times со ссылкой на официальных представителей.

"Споры внутри ЕС по поводу денег и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, данные несколько месяцев назад, как раз тогда, когда поток финансовой и военной поддержки Украины со стороны США внезапно прекратился из-за политически разобщенного американского конгресса", - говорится в статье.

Усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда об ограничении государственных заимствований, поясняет издание.

Вдобавок премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу вновь пообещал наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявив общественному радио, что это "противоречит интересам нескольких государств-членов".

"Мы находимся в достаточно хорошей форме, чтобы осмелиться сказать это, независимо от давления, которому мы подвергаемся", - сказал он.

Все это может стать "сокрушительным ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада", - отмечает газета.

Финансирование Брюсселем Украины "в широких дебатах о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева с другими запросами на финансирование (...) превратилось в политический футбол", - пишет издание.

50 млрд евро для Украины, состоящие из 17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде займов, были объединены с запросами о выделении 15 млрд евро на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на погашение процентов по совместным займам ЕС, сообщает Financial Times.

Она пишет, что тем не менее, официальные лица заявили, что компромисс все еще возможен. Ожидается, что на саммит будет вынесен пересмотренный пакет.

"Я думаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличены", - сказал один из чиновников ЕС, добавив: "Мы не собираемся допустить, чтобы Украина пережила суверенный дефолт".