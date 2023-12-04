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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Белый дом к концу года исчерпает средства на помощь Украине

Лидеров Конгресса призвали срочно одобрить выделение дополнительного финансирования Киеву

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - У администрации США к концу года закончатся средства на помощь Украине, если Конгресс не примет решения о выделении дополнительного финансирования Киеву, заявила директор административно-бюджетного управления администрации Шаланда Янг. Ее письмо к лидерам Конгресса приводит The Hill.

"Я хочу прояснить: без действий Конгресса у нас к концу года закончатся ресурсы на приобретение новый партий вооружений и оборудования для Украины и на предоставление снаряжения из запасов США. Нет волшебных запасов финансов, доступных для решения этого вопроса. У нас нет денег, и почти нет времени, - пишет Янг. - У нас нет денег на поддержку Украины на поле боя. И это вопрос не следующего года".

Письмо адресовано, в частности, спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, лидеру меньшинства в Палате Хакиму Джеффрису, лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу.

По ее словам, Пентагон израсходовал 97% средств из $62,3 млрд на Украину, полученных до середины ноября, а Госдеп истратил все $4,7 млрд, включая фонды на экономическое содействие и гумпомощь.

Янг уточнила, что 60% средств на помощь Украине помогло развитию американской оборонной промышленности и принесло выгоду компаниям-производителям. При этом, в случае одобрения заявки Белого дома, Конгресс направит еще $50 млрд промышленности США, добавила она.

Янг предупредила, что неудача с выделением дополнительного финансирования и поддержки "подорвет возможности Украины на поле боя, не только поставит под угрозу сделанные ей достижения, но и повысит вероятность военных побед России".

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

По данным The Hill, что из $61,4 млрд для Украины $30 млрд должны пойти на снаряжение для Украины из американских арсеналов и на восполнение поставленного имущества.

Однако республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине.

В конце ноября спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что в целом оптимистично оценивает вопрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине, однако заявил о необходимости рассматривать их по отдельности.

Белый дом Госдеп Конгресс Пентагон США Украина Шаланда Янг
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