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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Доходы мировых компаний от продажи оружия снизились в 2022 году на 3,5%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мировые производители вооружений не сумели в 2022 году значительно увеличить объемы выпуска в ответ на мощный рост мирового спроса на эту категорию товаров. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Доходы от продажи оружия и от услуг военного характера 100 крупнейших компаний отрасли, несмотря на резкий рост спроса, составили в 2022 году $597 млрд – на 3,5% меньше по сравнению с 2021 годом, с учетом колебаний уровня цен", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу института, существенно нарастить объемы выпуска, несмотря на новые заказы, американским и европейским оружейным компаниям не удалось из-за нехватки рабочей силы, роста цен, перебоев в поставках продукции, усугубленных ситуацией на Украине.

В SIPRI уточнили, что поскольку между поступлением заказа и выпуском продукции существует временной разрыв, а многие клиенты сделали многие заказы в конце 2022 года, то увеличение спроса на вооружения не успело отразиться на показателях этих компаний в 2022 году.

"Многие компании столкнулись с трудностями в том, чтобы приспособить производство к боевым действиям высокой интенсивности. Однако новые контракты подписали, особенно на боеприпасы, что должно привести к более крупной прибыли в 2023 году и далее", - отметила директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро.

В 2022 году 42 компании США, входящие в список из 100, заработали на 7,9% меньше - $302 млрд. Тем не менее, на них пришлось 51% доходов из всего этого списка компаний. В качестве причин снижения выручки американцы называли проблемы с каналами поставок товаров, нехватку рабочей силы, вызванной пандемией COVID-19.

В свою очередь 26 европейских компаний получили $121 млрд дохода в 2022 году.

"У многих европейских производителей возросли доходы. В частности, речь идет о компаниях, базирующихся в Германии, Норвегии и Польше. К примеру, польский оборонный концерн PGZ увеличил выручку от продаж оружия на 14%, извлекая выгоду из национальной программы ускоренной военной модернизации", - сказал сотрудник SIPRI Лоренцо Скараццато.

В то же время 22 компании Азиатско-Тихоокеанского региона получили на 3,1% больше выручки – $134 млрд, причем второй год подряд совокупный доход фирм региона превосходит показатели Европы. SIPRI поясняет, что компании региона продемонстрировали способность в быстрые сроки перестроиться для работы в условиях повышенного спроса.

При этом в 2022 году фирмы Китая заняли второе место по совокупному доходу из списка 100 компаний: на них пришлось 18% выручки.

В 2022 году наибольшее возрастание доходов по регионам – в процентном отношении – отмечалось на Ближнем Востоке, главным образом за счет Турции.

SIPRI Швеция Стокгольмский институт исследования проблем мира
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