Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив второе место Франции, лидером по-прежнему остаются США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В период 2019-2023 годов российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2014-2018 годы), подсчитали аналитики. В 2019 году Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 государство, в 2023 году - только в 12 стран. В 2019-2023 годах на страны Азии приходилось 68% от общего объема российского экспорта вооружений, в частности, 34% на Индию и 21% на Китай.

Экспорт вооружений США вырос на 17%, а его доля в общем мировом экспорте вооружений выросла с 34 до 42%. США поставили основные вооружения в 107 государств в 2019-2023 годах, больше, чем за любой предыдущий пятилетний период, и намного больше, чем любой другой экспортер оружия. На США и государства Западной Европы вместе приходилось 72% всего экспорта вооружений в 2019-2023 годах по сравнению с 62% в 2014-2018 годах.

"США усилили свою глобальную роль в качестве поставщика оружия, что является важным аспектом их внешней политики, экспортируя больше оружия в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом", - отметил директор программы поставок оружия SIPRI Мэтью Джордж.

Экспорт оружия из Франции увеличился на 47% в период 2019-23 годов по сравнению с предыдущей пятилеткой. Впервые Франция стала вторым по величине экспортером оружия, опередив Россию. Наибольшая доля экспорта вооружений Франции (42%) приходилась на государства Азии и Океании, а еще 34% - на страны Ближнего Востока. Крупнейшим получателем французского экспорта оружия была Индия, на долю которой приходилось почти 30%. Увеличение французского экспорта вооружений во многом произошло за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

"Франция использует высокий мировой спрос для стимулирования своей военной промышленности за счет экспорта, - указала исследователь SIPRI Катарина Джокич. - Франция особенно преуспела в продаже своих боевых самолетов за пределами Европы".

Что касается других 10 крупнейших экспортеров оружия после США, Франции и России, то в двух из них наблюдался рост экспорта: в Италии (+86%) и Южной Корее (+12%), в то время как в пяти странах отмечено снижение: Китай (-5,3%), Германия (-14%), Великобритания (-14%), Испания (-3,3 %) и Израиль (-25%).

Импорт оружия европейскими государствами в 2019-2023 годах был на 94% выше, чем в 2014-2018 годах. Украина стала крупнейшим импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года по крайней мере 30 государств поставили Украине основные виды оружия в качестве военной помощи.

55% импорта оружия европейскими государствами, которое было поставлено США в 2019-2023 годах, было существенным увеличением по сравнению с 35% в 2014-2018 годах. Следующими крупнейшими поставщиками в регион были Германия и Франция, на долю которых пришлось 6,4% и 4,6% импорта соответственно.

"Поскольку заказано много дорогостоящего оружия, в том числе около 800 боевых самолетов и боевых вертолетов, европейский импорт оружия, вероятно, останется на высоком уровне, - сказал старший научный сотрудник программы передачи оружия SIPRI Питер Веземан. - За последние два года мы также стали свидетелями гораздо большего спроса на системы ПВО в Европе".

Наибольшая доля поставок оружия идет в Азию, при этом Индия является крупнейшим импортером оружия в мире. В целом около 37% поставок основных видов вооружений в 2019-2023 годах пришлось на государства Азии и Океании.