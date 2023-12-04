Евросоюз поднимет на саммите ЕС-КНР в Пекине вопросы, связанные с РФ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На саммите ЕС-Китай в Пекине 7-8 декабря представители Евросоюза намерены обсудить геополитические вопросы, связанные, в частности, с РФ, двусторонние отношения и глобальные проблемы, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"По разделу геополитических вопросов речь пойдет о безопасности на международной сцене, а также о напряженности в регионе", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в понедельник на условии анонимности с программой двухдневной встречи на высшем уровне, в которой со стороны ЕС примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, кроме того, цель ЕС на этих переговорах - донести послание относительно событий на Украине, чтобы положить конец военным действиям. "Это будет наш приоритет номер один. Мы хотели бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию (...), а также во всем, что касается обхода санкций, нам надо быть уверенными, что Китай не помогает России", - сказал функционер ЕС.

"И нам также нужно, чтобы Китай включился в дискуссии и применил весь свой (политический - ИФ) вес во всем связанном с мирным планом на Украине", - добавил он.

Отвечая на вопрос, чиновник сказал, что Мишель затронет также влияние Китая на КНДР в деле военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. "Мы сознаем, что наши возможности ограничены, и мы, возможно, заранее знаем ответ, но мы продолжим настаивать на этом", - пояснил представитель ЕС.

Помимо этого, в Брюсселе ожидают конструктивного обсуждения вопросов о Тайване, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южно-Китайском море.

В плане двусторонних отношений собеседник журналистов выделил экономические и торговые связи - сферу, которую ЕС хотел бы видеть "более уравновешенной, с более равными условиями конкуренции для европейских предприятий в Китае и также с более равными торговыми потоками".

"Мы констатировали, что наши коммерческие отношения ухудшились из-нескольких факторов, в том числе из-за инфляции, но не только из-за нее. И есть вопрос, уже затронутый в заключениях июньского (2023 года- ИФ) Европейского совета, о рисках, которые мы хотели бы снизить в связи с поставками из Китая (...). Мы хотели бы большей прозрачности и соответствия правилам ВТО", - продолжил высокопоставленный источник.

Планируется также обсудить общемировые проблемы, такие как климатические изменения, защита биоразнообразия, устойчивое развитие и другие глобальные вызовы.

Чиновник ЕС сообщил, что европейская сторона затронет и вопрос о правах человека. "Председатель (Евросовета - ИФ) Мишель продолжит эту тему, что он уже делал во время всех своих встреч с китайской стороной, будь то саммиты или иные совещания. Он поднимал эти вопросы, которые действительно очень деликатные, но которые крайне важны для нас", - сказал европейский источник.