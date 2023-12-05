Глава МИД Китая призвал Евросоюз развивать положительные тенденции в двухсторонних отношениях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послами Европейского союза и государств-членов ЕС в Пекине отметил положительные терции, которые проявляются в двухсторонних отношениях и призвал развивать их, сообщил МИД КНР.

"Отношения Китая и ЕС демонстрируют хорошую тенденцию к всестороннему восстановлению и устойчивому прогрессу", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что "отношения Китая и ЕС связаны с процветанием Азии и Европы и стабильностью во всем мире, и обе стороны должны совместно поддерживать и развивать их".

Китайский дипломат назвал взаимное уважение важнейшим принципом отношений КНР и ЕС. По его словам, от этого зависят равноправный диалог и общий прогресс, возможность "играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности и реагировать на глобальные вызовы".

Ван И отметил, что "перед лицом сложных ситуаций и серьезных вызовов" Китай и Евросоюз должны проявлять спокойствие и прагматизм, искать точки соприкосновения даже при сохранении разногласий, "следовать по пути взаимной выгоды и беспроигрышного сотрудничества".

По словам министра, обеим сторонам "следует придерживаться стратегического мышления". Он подчеркнул, что "если Китай и Европа выберут диалог и сотрудничество, не возникнет конфронтации лагерей; если Китай и Европа выберут мир и стабильность, не будет новой холодной войны; если Китай и Европа выберут открытость и взаимовыгодный подход, появится надежда на глобальное развитие и процветание".

Ван И принял послов перед очередной встречей лидеров Китая и ЕС, которая, как сообщил накануне МИД КНР, состоится в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер Госсовета КНР Ли Цян будет сопредседателем встречи с Мишелем и Фон дер Ляйен.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что цель встречи - "углубление обмена мнениями по стратегическим и глобальным вопросам, отношениям Китая и ЕС, чтобы указать путь, наметить план действий, повысить доверие и мотивацию".