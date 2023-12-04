Нигер прекращает сотрудничество с ЕС в сфере обороны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Военное руководство Нигера объявило в понедельник, что прекращает сотрудничество с ЕС в оборонной сфере, говорится в заявлении МИД африканской страны.

В нем отмечается, что Нигер "денонсирует соглашение с ЕС, касающееся статуса миссии Европейской политики безопасности и обороны в Нигере".

Кроме того, в заявлении указано, что африканская страна "выходит из соглашения о размещении миссии ЕС по военному сотрудничеству".

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.