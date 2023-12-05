Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" зашел в Южно-Китайское море

Корабль "Адмирал Трибуц" Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) преодолел Сингапурский пролив и зашел в воды Южно-Китайского моря в рамках выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов", - говорится в сообщении.

Также проведены мероприятия по повышению боевой готовности, в рамках которых личный состав отработал действия, обеспечивающие безопасное маневрирование в районе с интенсивным уровнем судоходства.

В настоящее время БПК "Адмирал Трибуц" совершает переход через Южно-Китайское море.

Как сообщалось, отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Цель похода - демонстрация Военно-морского флага РФ в регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами, а также популяризация ВМФ России.

БПК "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" накануне покинули вьетнамский порт Камрань после завершения делового захода.