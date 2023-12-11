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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Российские боевые корабли зашли в филиппинский порт Манила

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Отряд в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила (Филиппины), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В филиппинском порту отряд кораблей ТОФ пробудет до 14 декабря. Заход осуществлен в соответствии с программой дальнего морского похода кораблей ТОФ в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Манила Филиппины ТОФ Тихоокеанский флот Адмирал Трибуц Адмирал Пантелеев
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