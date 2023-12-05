Разногласия в Конгрессе могут сорвать законопроект по помощи Израилю и Украине

Во вторник по видеосвязи перед сенаторами выступит Зеленский

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Попытки республиканцев и демократов в американском Конгрессе достичь согласия по вопросу о границе, от которого зависит одобрение запроса президента Джозефа Байдена о включении в бюджет страны дополнительно $106 млрд, в том числе на помощь Израилю и Украине, провалились, сообщают СМИ.

Участники двухпартийных переговоров "зашли в серьезный тупик, потенциально ставя под угрозу краеугольный камень внешнеполитической повестки дня президента Джо Байдена", - отметил телеканал NBC.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в понедельник, что в настоящее время "нет пути" к соглашению о границе, обвинив республиканцев в нежелании найти компромисс, несмотря на уступки со стороны демократов.

Как сообщалось, главное препятствие - требование республиканцев усилить контроль над миграцией на южной границе США, а также внести изменения в миграционное законодательство, в частности, предусмотреть повышение требований к соискателям убежища в Штатах. Республиканцы выдвигают эти требования в качестве условия для одобрения запроса Байдена на "национальную безопасность" в сумме $106 млрд одним пакетом.

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер заявил в связи с этим: "Прогресс по пакету мер национальной безопасности был заморожен в течение нескольких недель в связи с тем, что республиканцы ввели в дискуссию пристрастные и экстремальные иммиграционные меры".

"Мы готовы пойти на уступки, но мы не будем продолжать ходить по кругу, если республиканцы не заинтересованы пойти нам навстречу", - отметил он.

Как пишет издание Politico, Шумер решил назначить голосование в сенате, "которое почти наверняка провалится" из-за зашедших в тупик переговоров по безопасности границ.

Как сообщило издание The Hill, Шумер проинформировал сенаторов, что во вторник - за день до голосования по пакету Байдена - на закрытом брифинге в сенате по каналам защищенной связи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами (...) в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно поставлено на карту в ходе этого голосования", - заявил Шумер.

В то же время Politico пишет, что "даже если бы сенаторам удалось заключить сделку со значительными уступками на границе, она все равно столкнулась бы с резким протестом в палате представителей".