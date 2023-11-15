Вашингтон отметил, что Израиль не спрашивает у него разрешения для военных операций в Газе

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Израиля самостоятельно принимают решения по поводу военных операций в секторе Газа, Вашингтон к этому отношения не имеет, заявил в среду журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не говорили "ок" военным операциям Израиля в районе больницы – мы вообще такого не делаем в отношении их тактических операций. Это операции Израиля, которые он же и планирует", - приводит Haaretz слова Кирби.

Одновременно Кирби пояснил, что группировка ХАМАС, размещая свой военный объект на территории больницы Аш-Шифа, нарушает правила ведения войны.

Ранее в среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы Аш-Шифа. Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Израильская сторона отмечала, что проводит "аккуратную и точечную операцию против ХАМАС", вдали от пациентов и медперсонала, и что военные также доставили на объект медикаменты и медицинские принадлежности.

Советник израильского премьера Марк Регев заявил телеканалу MSNBC, что во время рейда военнослужащие нашли на территории больницы оружие. В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "абсолютно неприемлемыми" действия израильских военных на территории больницы Аш-Шифа. Гебрейесус отметил, что с 7 октября количество койко-мест, доступных медицинской системе сектора Газа, уменьшилось на 40%.

Также в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху при посещении тренировочной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Зиким подчеркнул, что военные способны добраться до любой точки в секторе Газа, а членам ХАМАС нигде не скрыться. Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком сказал, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа продолжится до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожена.

Глава Палестинской национальный администрации (ПНА) Махмуд Аббас тоже встретился с Макгерком. Во главе американской делегации Макгерк прибыл в Рамаллу, вместе с ним также была помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. На встрече Аббас призвал администрацию США оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия в секторе Газа, ускорил туда доставку гуманитарной помощи и прекратил нападения своих солдат и поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Глава ПНА категорически отверг предполагаемые "предложения Израиля вытеснить палестинцев из Газы, с Западного берега реки Иордан или из Иерусалима". Аббас вновь заявил, что военного решения конфликта не существует.

В среду впервые с 7 октября грузовик с топливом въехал на территорию сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом. До этого Израиль разрешил грузовым автомобилям, используемым агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заправиться на этом КПП и доставить топливо в Газу. Вместе с тем заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился с призывом к израильским властям открыть КПП "Керем-Шалом" для перевозки гумпомощи в анклав. Гриффитс напомнил, что до начала конфликта свыше 60% грузов поступало в сектор Газа именно через него.

Пуск нескольких ракет был зафиксирован в среду по Израилю с территории Ливана. Израильские военные отвечали артиллерийским огнем по месту запуска ракет. Также танки ЦАХАЛ открывали огонь по наблюдательному посту движения "Хезболла" в Ливане.

Тем временем, по информации издания Haaretz, директор ФБР Кристофер Рэй заявил Конгрессу США, что "в год, когда угроза терроризма уже возросла, продолжающаяся война на Ближнем Востоке повысила на совершенно другой уровень угрозу нападения на американцев в США".

Он уточнил, что "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) призывают своих последователей нападать на еврейские общины в США и Европе. В ФБР не исключают возможности того, что ХАМАС тоже может использовать текущий конфликт для проведения терактов в США, добавил Рэй.

Палестинские органы здравоохранения в среду отметили, что из-за частичного коллапса медицинской системы в анклаве становится все труднее собирать данные по числу пострадавших в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11,3 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.