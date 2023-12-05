Гражданин Бельгии попал под санкции США за закупку электроники для России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции против бельгийского подданного, который, как утверждают в Вашингтоне, возглавляет сеть, занимающуюся закупками электроники военного назначения для России, сообщил американский Минфин.

Администрация США считает, что бельгийский подданный Ханс де Геетере организовал сеть, которая состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах. По данным Вашингтона, сеть работает много лет и занимается незаконным экспортом технологий из США конечным клиентам в КНР и России.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина ввело ограничительные меры против самого де Геетере и еще четырех его сообщников - его брата Тома де Геетере, гражданина России Владимира Кулемекова и его соратника Сергея Скворцова, а также против подданной Нидерландов Кимберли Бен, проживающей в Бельгии.

Минюст США обнародовал два обвинительных заключения против Ханса де Геетере.

Кроме того, ограничения против организаций, связанных с Ханса де Геетере, ввел и Минторг США.