Австралия ввела санкции в отношении 13 граждан России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Австралия вводит финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 13 граждан России, сообщает МИД страны.

"Сегодня Австралия ввела адресные финансовые санкции (...) и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонг.

"Австралия также ввела адресные финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти лиц, включая заместителя российского министра, которые связаны с политически мотивированным арестом, судебным процессом и вынесением приговора Кара-Мурзе (оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом - ИФ)", - сообщила министр.

Она отметила, что Австралия призывает Россию соблюдать свои обязательства в области прав человека по международным договорам.

"Мы также призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Кара-Мурзы и всех других задержанных политических активистов", - добавила министр.